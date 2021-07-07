За место главы ЦИК Грузии будут бороться восемь кандидатов

Всего в комиссию по отбору кандидатов на пост главы ЦИК Грузии поступило 11 заявок, из них восемь перешли на этап собеседования

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. На пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии будут претендовать восемь кандидатов, заявил председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Николоз Симонишвили журналистам.

Накануне завершился прием документов, желающих занять должность председателя ЦИК Грузии и одно вакантное место ее члена, после чего в администрации президента состоялось заседание отборочной комиссии.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

"Всего (в комиссию – ред.) поступило 11 заявок на место председателя, из них восемь перешли на этап собеседования. Трем отказали из-за предъявления непонятных документов. 17 заявок поступило на членство и из них один не перешел этап собеседования, так как было только заявление без документов. А остальные 16 – перешли", – заявил Симонишвили журналистам.

Имена отобранных кандидатов будут обнародованы сегодня. Этап собеседования с кандидатами также начнется сегодня в 2 часа.

Согласно грузинскому законодательству, кандидатом на пост председателя ЦИК может быть гражданин Грузии не младше 25 лет, беспартийный, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным языком и имеющий опыт работы в структуре не менее пяти лет.

А вот кандидатом в члены ЦИК может быть гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который не является партийным, не был членом партии, избирательным субъектом или ее представителем в избирательной комиссии в течение последних пяти лет, имеет высшее образование, свободно владеет государственным языком, имеет опыт работы не менее пяти лет и свидетельство сотрудника избирательной комиссии.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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