Председатель парламента Грузии лично повесил флаг ЕС, сорванный противниками ЛГБТ

Флаг ЕС был сорван с флагштока и сожжен во время вчерашних беспорядков так называемыми "блюстителями нравственности" и борцами с ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава лично повесил флаг ЕС на флагшток перед парламентом, сорванный накануне противниками ЛГБТ.

"Неприемлемо опускать флаг ЕС. Наши стратегические партнеры постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитии Грузии бесценен. Мы должны помнить, что у всех у нас одна родина, история, традиции и религия, которая не имеют ничего общего с насилием", – пишет Кучава в Facebook.

photo: Kakha Kuchava / FB Председатель парламента Грузии Каха Кучава возвращает флаг ЕС на прежнее место

Во время вчерашних беспорядков противники ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей, прорвали кордон и заняли площадь перед парламентом. Они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. Полиция не смогла помешать этому.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.