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Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Традиционалисты держат грузинский флаг в руках

Председатель парламента Грузии лично повесил флаг ЕС, сорванный противниками ЛГБТ

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (523)
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Sputnik Грузия
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Флаг ЕС был сорван с флагштока и сожжен во время вчерашних беспорядков так называемыми "блюстителями нравственности" и борцами с ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава лично повесил флаг ЕС на флагшток перед парламентом, сорванный накануне противниками ЛГБТ.

"Неприемлемо опускать флаг ЕС. Наши стратегические партнеры постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитии Грузии бесценен. Мы должны помнить, что у всех у нас одна родина, история, традиции и религия, которая не имеют ничего общего с насилием", – пишет Кучава в Facebook.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава возвращает флаг ЕС на прежнее место
photo: Kakha Kuchava / FB
Председатель парламента Грузии Каха Кучава возвращает флаг ЕС на прежнее место

Во время вчерашних беспорядков противники ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей, прорвали кордон и заняли площадь перед парламентом. Они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. Полиция не смогла помешать этому. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (523)
Теги:
Государственный флаг, Евросоюз, Парламент Грузии, Грузия

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