Президент Евросовета и евродепутаты обеспокоены отношением к ЛГБТ в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что нельзя считать проблему прав ЛГБТ второстепенной и отношение к этому вопросу на самом деле демонстрирует, как общество в целом относится к правам человека.

Так он прокомментировал последние события в Тбилиси – контракции против недели защиты прав ЛГБТ, в результате которых пострадали более 50 журналистов, были разгромлены офисы нескольких общественных организаций, а центр города стал ареной для беспорядков.

"Права ЛГБТ – это не второстепенная проблема. Это конкретный пример того, как общество относится к разнообразию и достоинству человека. Это касается наших самых личных мыслей и убеждений, наших фундаментальных свобод", – пишет Шарль Мишель в Twitter.

Ранее свою обеспокоенность ситуацией в Грузии в связи с последними событиями выразили международные организации и западные дипмиссии.

А группа европарламентариев сделала резкое заявление о том, что подобное отношение в стране к меньшинствам не соответствует декларированным планам властей Грузии о подаче в 2024 году заявки на вступление в ЕС.

"К сожалению, власти Грузии и религиозные представители не смогли громко и ясно высказаться против гомофобной риторики... Мы сожалеем, что правительство Грузии не было готово обеспечить безопасность собрания, посвященного толерантности.... Власти Грузии озвучили свое намерение подать заявку на членство в ЕС к 2024 году. В этой связи мы хотели бы напомнить, что предпосылки вступления в ЕС - копенгагенские критерии, среди прочих вопросов предусматривают для страны-кандидата стабильность институций, что обеспечивает демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств", - говорится в заявлении, подписанном евродепутатами Мариной Кальюранд, Свеном Миксером и Виолой фон Крамон.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Акция переросла в беспорядки - пострадали более 50 журналистов. Организаторы "Марша достоинства" в итоге его отменили.

Во вторник на проспекте Руставели одновременно начались две акции: "акция молчания" против насилия и контракция из числа противников ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей. К ночи они прорвали кордон полиции и заняли площадь перед парламентом. Перед этим полиция в последний момент успела вывезти с территории у парламента участников "акции молчания" против насилия, в которой в том числе участвовали представители организаций-защитников прав ЛГБТ. Агрессивно настроенные противники секс-меньшинств, прорвавшись к парламенту, сорвали флаг ЕС и сожгли его. С утра флаг вернул на место собственноручно председатель парламента, заверив, что Грузия не отказывается от курса евроинтеграции. Полиция сообщила о задержании более ста нарушителей порядка.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.