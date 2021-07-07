Глава МИД Грузии сделал заявление о беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал неприемлемыми факты насилия, которые произошли за последние дни в центре Тбилиси.

Последние два дня столицу Грузии охватили беспорядки. Агрессивно настроенные защитники традиционных ценностей на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Также они врывались в здания общественных организаций и даже пытались ворваться в офис ООН в Грузии. По данным МВД Грузии, пострадали 55 человек, 53 из которых представители СМИ.

А о время вчерашних беспорядков противники ЛГБТ прорвали кордон полиции и заняли площадь перед парламентом. Они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. Полиция не смогла помешать этому. Сегодня утром председатель парламента Грузии Каха Кучава лично повесил флаг ЕС на флагшток перед парламентом.

"Флаг Евросоюза вновь вернулся на свое место перед зданием парламента Грузии, как символ исторического и безальтернативного выбора грузинского народа… Абсолютно неприемлемы акты насилия, которые имели место в нашей столице за последние два дня, и мы категорически осуждаем нападения на представителей медиа и мирных жителей", - написал Залкалиани на своей странице в соцсети Facebook.

Главный дипломат Грузии выразил уверенность, что все виновные будут привлечены к ответственности перед законом.

Территория перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси накануне, после того, как там завершилась акция гражданской общественности, осудивших насилие, была занята противниками ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей. Они сорвали флаг ЕС с флагштока и сожгли его. До этого полиция успела эвакуировать оттуда участников "акции молчания" против насилия и предотвратить открытые столкновения.

Противники ЛГБТ в течение всего вечера пытались прорваться на эту территорию, где проходила "акции молчания" и на которой не было сделано ни одного политического заявления. На нее также пришли представители "Тбилиси прайд" с символикой ЛГБТ.

Полиция выстроила кордон, чтобы не допустить открытых столкновений. Участники контракции кидали бутылки, яйца, петарды, камни и куски арматуры. До поздней ночи на проспекте Руставели происходили беспорядки и столкновения радикальных группировок с полицией, пока в дело не вступил спецназ.

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