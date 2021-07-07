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Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей

Еврокомиссар проводит встречи в Тбилиси

photo: The parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (76)
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Грузия стала первой страной, которую посетил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей в рамках своего турне по государствам Южного Кавказа

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей в рамках регионального турне по странам Южного Кавказа проводит официальные встречи в Тбилиси.

В среду еврокомиссар встретился с председателем парламента Грузии Кахой Кучавой. На встрече были рассмотрены текущие в стране процессы, особое внимание было уделено реформе избирательной и судебной системы, предстоящим выборам в органы местного самоуправления и работе на них международных наблюдателей.

Шарль Мишель
© AP Photo / Johanna Geron
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Была подчеркнута важность реализации документа президента Европейского совета Шарля Мишеля, подписанного 19 апреля между правящей партии "Грузинская мечта" и оппозицией.

"Еврокомиссар положительно оценил переход политических процессов в парламент и выразил надежду, что все политические партии подпишут документ Шарля Мишеля", – отмечено в сообщении на сайте законодательного органа страны.

Стороны также обсудили экономический и инвестиционный пакет, реализацию которого ЕС начинает для стран Восточного партнерства. Выделенные для Грузии 3,9 миллиарда евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики.

До встречи с главой грузинского законодательного органа, еврокомиссар встретился с представителями бизнес-сектора и неправительственными организациями. На встречах также присутствовал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Ранее еврокомиссара в своей резиденции в городе Мцхета принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

В рамках визита также запланированы встречи Оливера Вархея с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с министром иностранных дел Давидом Залкалиани. 

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Темы:
Грузия - ЕС (76)
Теги:
Евросоюз, Грузия

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