Премьер Грузии: насилие и вандализм не входили в планы государства и церкви

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Случаи насилия и вандализма на проспекте Руставели в Тбилиси во время акций 5-6 июля противоречат интересам церкви и государства, заявил премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем.

Ранее Гарибашвили обвинил оппозицию и экс-президента Михаила Саакашвили в создании напряженности в стране в связи с попытками провести в Тбилиси неделю защиты прав ЛГБТ и "Марша достоинства", указав на них как на организаторов. Он назвал конституционным право несогласных с ЛГБТ-движением выразить свое альтернативное мнение, но протесты агрессивно настроенных противников ЛГБТ в минувший понедельник дошли до погромов и избиений.

"Это была целенаправленная провокация и насилие со стороны отдельных лиц, чьей задачей было противостояние с полицией и столкновения, вред имиджу страны и церкви и имиджу ЕС. Это не входило ни в интересы государства, ни в интересы церкви", - сказал Гарибашвили.

При этом премьер-министр Грузии снова обвинил "реваншистски настроенную оппозицию и вражеские страны" в произошедшем.

Кроме того, он подчеркнул, что организаторам "Марша чести" в защиту прав представителей ЛГБТ предлагали альтернативное место проведения марша, но они отказались, хотя их и предупредили о рисках.

Премьер-министр Грузии пообещал, что все факты будут расследованы и виновные, в том числе и в нападении на журналистов и сжигании флага ЕС, будут строго наказаны.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что ЕС не будет реагировать на сожжение флага, чтобы показать, что насилием ничего нельзя добиться. В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС в 2024 году, "Грузии придется сделать очень много".

В результате актов насилия 5 июля пострадали 53 представителя СМИ, были разгромлены офисы "Тбилиси прайд" и партнерских организаций. После этого оппозиция в совместном заявлении обвинила полицию в "умышленном бездействии перед лицом организованного массового насилия", а правительство - в его поощрении.

На следующий день, во вторник, полиции пришлось под усиленной охраной вывозить участников "акции молчания" против насилия и защищать их от контракции.