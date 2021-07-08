Попытка №3: партия Гахария открыла офис своей партии в Самегрело

Экс-премьер и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария в рамках предвыборной кампании ознакомил жителей Зугдиди с целями и задачами своей партии

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" открыла региональную организацию Самегрело в городе Зугдиди, говорится в сообщении на сайте партии.

Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Для нас огромное значение имеет развитие Зугдиди и региона Самегрело в целом. Мы все сделаем, чтобы каждый житель уверовал, что партия "За Грузии" сделает все, чтобы город Зугдиди был одним из лучших в Грузии, чтобы он стал примером для наших абхазских братьев", - заявил Гахария.

Бывший глава грузинского правительства открыл офис региональную организацию вместе с членами партии – Александром Моцерелия, Бердией Сичинава и Давидом Парцвания. В рамках мероприятия Гахария встретился со сторонниками партии и рассказал об основных направлениях программы партии "За Грузию".

На прошлой неделе партия экс-премьера начала предвыборную кампанию с открытия офиса в городе Гори (регион Шида Картли) и сразу оказалась в центре скандала - в здании отключи свет, а владелец помещения разорвал договор об аренде. Гахария заявил, что за этими действиями стоят "напуганные власти". В то же время лидер партии "За Грузию" подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться.

Ранее, в конце июня владелец офиса, который сняла партия в Батуми, также отказался дальше сдавать помещение. Причиной владелец назвал информацию о встрече Гахария с экс-президентом Грузии и основателем оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Михаилом Саакашвили в Вашингтоне. В самой партии такую встречу опровергли и увидели в отказе признаки шантажа со стороны властей.

В свою очередь, в правящей партии "Грузинская мечта" эти обвинения категорически отрицают.

Выборы в органы местной власти Грузии пойдут в октябре этого года. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы. Основным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах может выступить именно партия экс-премьера.

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