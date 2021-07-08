Совместные грузино-турецко-азербайджанские учения пройдут в октябре 2021 года

В четверг прошло первое онлайн-заседание по планированию организации учений, сообщает Минобороны Турции

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузия, Турция и Азербайджан проведут учения Eternity-2021 4-8 октября, сообщает Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

По данным турецкого Минобороны, 8 июля прошло первое онлайн-заседание по планированию организации учений.

Где пройдут учения, на данном этапе не сообщается.

Впервые учения Eternity прошли в 2014 году. Последние подобные учения прошли в 2019 году в Баку. Грузия принимает участие в учениях с 2019 года.

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