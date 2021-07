Грузия помогла Германии в переброске военных из Афганистана

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт в течение месяца был транзитным хабом для немецких военных, возвращающихся из Афганистана, сообщает МИД Грузии.

По данным МИД Грузии, в июне в Тбилисском международном аэропорту были дислоцировано несколько военных самолетов Германии A400M и 60 человек персонала, которые перевозили немецких военных из Афганистана в Тбилиси, а после в Германию.