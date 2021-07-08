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Представитель Вооруженных сил Германии

Грузия помогла Германии в переброске военных из Афганистана

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (196)
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Всего через Грузию на родину вернулись до 2 тысяч немецких военных и гражданских лиц, а также вывезены боеприпасы и техника

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт в течение месяца был транзитным хабом для немецких военных, возвращающихся из Афганистана, сообщает МИД Грузии.

По данным МИД Грузии, в июне в Тбилисском международном аэропорту были дислоцировано несколько военных самолетов Германии A400M и 60 человек персонала, которые перевозили немецких военных из Афганистана в Тбилиси, а после в Германию.

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photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
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Всего через Грузию на родину вернулись до 2 тысяч немецких военных и гражданских лиц, а также вывезены боеприпасы и техника.

"Грузия впервые приняла участие в международной транзитной операции такого масштаба", - утверждает МИД Грузии.

Представитель ВВС Германии Олаф Велер отметил, что Германия высоко ценит поддержку Грузии.

"То, что мы увидели тут, это большая поддержка грузинских сил. Без этой поддержки мы не смогли бы достигнуть своей цели и выполнить миссию", - сказал Велер в эфире Первого канала.

О завершении своего участия в миссии НАТО "Решительная поддержка" Германия заявила в конце апреля.

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США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", ставшей ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года.

В 2014 году Афганистан, а также Соединенные Штаты и НАТО подписали соглашение о безопасности, позволяющее союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В 2020 году США и радикальное движение "Талибан"* подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране.

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* Талибан - организация запрещена в России и ряде других стран.

Темы:
Оборона Грузии (196)
Теги:
Афганистан, Германия, Грузия

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