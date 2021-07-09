Министр иностранных дел Индии доставит в Грузию мощи святой царицы Кетеван

Это будет первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства Индии в Грузию. В рамках визита Субраманьям Джайшанкар встретится с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром экономики Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар по решению премьер-министра Нарендры Моди прибудет в Грузию с первым официальным визитом 9 июля и доставит в Тбилиси мощи святой царицы Кетеван, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

В рамках визита Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.

Министр иностранных дел Индии также примет участие в торжественной церемонии поклонения мощам святой царицы Кетеван в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба.

Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников, святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории, поскольку они являются частью индийского культурного наследия.

Несмотря на это, Грузия и Индия вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.

"Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимоподдержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей великомученицы царицы Кетеван", – говорится в заявлении МИД.

В 2017-2018 годах мощи царицы Кетеван на год были переданы Грузии, после чего вновь были возвращены в Индию.

"Святые мощи, хранимые в археологическом музее Гоа, будут переданы Грузии в постоянное владение", – подчеркнуто в сообщении МИД Грузии.

В рамках визита, Джайшанкар примет участие в церемонии открытия в Тбилиси памятника индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии Махатмы Ганди. Мероприятие посвящено 150-летнию Ганди. Автором памятника является индийский скульптор Гаутам Пали. Памятник грузинской стороне передала в дар Индия.

Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.

Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки и доставили в монастырь в Испагане. Позже миссионеры доставили останки в Грузию. До 1723 года они хранились в храме Алаверди, а позже пропали.

Кроме Грузии и России, часть мощей святой царицы Кетеван доставили в Гоа, в монастырь Святого Августина, в Ватикан и в Бельгию. В начале XIX века монастырь в Гоа был уничтожен. Научные экспедиции искали в Индии мощи в разное время.

В 2013 году журналист Archeology писал, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.

Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года.

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