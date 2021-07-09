Кто станет новой главой ЦИК Грузии? Отборочная комиссия завершила работу

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Завершился процесс собеседования с кандидатами, которые претендуют на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии и на одно вакантное место члена ЦИК.

Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

Прием документов, желающих занять указанные должности, завершился 6 июля. На этап собеседования перешли восемь кандидатов на пост главы ЦИК, а также 16 кандидатов, желающих занять должность члена Центризбиркома.

По решению конкурсной комиссии, на вакантную должность председателя ЦИК отобраны два кандидата – Георгий Каландаришвили и Георгий Сантуриани. А на пост члена ЦИК – пять: Гия Цацашвили, Анна Микеладзе, Лела Талиури, Майя Заридзе и Тамара Сартания.

"Президенту уже отправлен (список кандидатов – ред.). Затем президент выбирает или не выбирает двух членов на каждую вакантную должность и отправляет на утверждение парламента. На этом рабочий процесс завершен", – заявил исполнительный директор неправительственной организации "Институт развития свободы информации" (IDFI) Георгий Клдиашвили журналистам.

Согласно грузинскому законодательству, кандидатом на пост председателя ЦИК может быть гражданин Грузии не младше 25 лет, беспартийный, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным языком и имеющий опыт работы в структуре не менее пяти лет.

А вот кандидатом в члены ЦИК может быть гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который не является партийным, не был членом партии, избирательным субъектом или ее представителем в избирательной комиссии в течение последних пяти лет, имеет высшее образование, свободно владеет государственным языком, имеет опыт работы не менее пяти лет и свидетельство сотрудника избирательной комиссии.

Согласно закону, чтобы стать председателем на пять лет, кандидат должен получить две трети голосов депутатов, если этого не произойдет, то получив поддержку всего 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.

В октябре в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей по пропорциональной системе, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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