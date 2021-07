Первые лица Грузии официально закрыли грузинскую миссию в Афганистане

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинским военным, в течение 17 лет участвовавшим в миссии в Афганистане.

Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили приняли участие в церемонии завершения миссии, которая прошла на военной базе второй пехотной бригады в Сенаки.,