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Завершение миротворческой миссии в Афганистане грузинским контингентом

Первые лица Грузии официально закрыли грузинскую миссию в Афганистане

photo: press-service Ministry of Defense of Georgia
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (197)
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В миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане за 17 лет приняли участие более 20 тысяч грузинских военных, погибли 32 человека

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность грузинским военным, в течение 17 лет участвовавшим в миссии в Афганистане.

Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили приняли участие в церемонии завершения миссии, которая прошла на военной базе второй пехотной бригады в Сенаки.,

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photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia
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"Наша страна готова быть поставщиком безопасности и бороться за глобальный мир вместе с нашими партнерами", – заявил Гарибашвили.

"32 военнослужащих Сил обороны Грузии отдали свои жизни ради международной безопасности. Мы преклоняемся перед их памятью", – сказала Саломе Зурабишвили.

В рамках мероприятия наиболее отличившиеся военные были награждены боевыми медалями и именным оружием.

Грузинские военные принимали участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане 17 лет – с 2004 года. С 2015-го эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка". Все грузинские подразделения уже покинули Афганистан по согласованному графику.

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там прошли более 20 тысяч военных Грузии, в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения. 

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Темы:
Оборона Грузии (197)
Теги:
Афганистан, Миротворцы, Грузия

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