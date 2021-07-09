"Без истерики"- Гахария рассказал, как планирует победить на выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" намерена добиться победы на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Об этом Гахария заявил на открытии офиса партии в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети). Это уже второй по счету офис партии в регионе и четвертый по Грузии. В четверг региональный офис партии "За Грузию" открылся в городе Зугдиди, а ранее в городах Батуми (АР Аджария) и Гори (регион Шида Картли).

На открытии офиса Гахария присутствовал вместе с другими членами партии.

"Изменение нашего будущего в руках этих людей. Все это надо делать мирно, спокойно, без истерики, ругательств… Сначала мы должны открыть офис партии, затем принять участие в выборах, затем победить на этих выборах, а затем мы должны выполнить все обещания, которые даем людям", - заявил Гахария.

Экс-премьер встретился со сторонниками и ознакомил их с основными программными направлениями партии. Он также заострил внимание на значение развития города Поти.

"Развитие Поти должно быть прямо связано с портом. Как вам известно, сейчас порт расширяется. Для достижения соглашения о расширении потребовалось много усилий. Надеюсь, что этот проект будет доведен до конца, поскольку Поти должен развиваться как морской-транспортный-воздушный логистический центр", - отметил экс-премьер.

Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Выборы в органы местной власти Грузии пойдут в октябре этого года. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы. Основным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах может выступить именно партия экс-премьера.

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