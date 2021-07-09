Выборы в Грузии 2021: известны номера парламентских партий в бюллетенях

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия распределила порядковые номера парламентским партиям Грузии, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

Согласно избирательному кодексу, выборы в органы местной власти проходят в первую субботу октября. В 2021 году этот день приходится на второе октября.

Новые правила жеребьевки определены в поправках в Избирательный кодекс Грузии, которые предоставляют парламентским партиям преимущество при выборе порядкового номера в бюллетене.

Эти номера будут как у самих партий, при избрании депутатов районных совещательных органов – сакребуло, так и у кандидатов от партий.

Номера парламентских партий в бюллетенях 2021 года

Номер в бюллетене Название партии 1 Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели 2 Европейская Грузия 5 Единое национальное движение 6 Европейские демократы 7 Алеко Элисашвили – Граждане 8 Альянс патриотов Грузии 9 Лело для Грузии 10 Лейбористская партия 11 Республиканская партия 12 Закон и право 21 Прогресс и свобода 36 Гирчи (Яго Хвичия) 41 Грузинская мечта – демократическая Грузия

Это неполный список партий, которые примут участие в выборах 2021 года. До 14 июля в ЦИК заявки подают партии, которые не участвовали до этого ни в одних выборах, остальные партии смогут подать заявку на участие в выборах после официального начала предвыборной кампании за 60 дней до даты выборов с 3 сентября.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале