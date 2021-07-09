Выборы в Грузии 2021: известны номера парламентских партий в бюллетенях

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия распределила порядковые номера парламентским партиям Грузии, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Согласно избирательному кодексу, выборы в органы местной власти проходят в первую субботу октября. В 2021 году этот день приходится на второе октября.
Новые правила жеребьевки определены в поправках в Избирательный кодекс Грузии, которые предоставляют парламентским партиям преимущество при выборе порядкового номера в бюллетене.
Эти номера будут как у самих партий, при избрании депутатов районных совещательных органов – сакребуло, так и у кандидатов от партий.
Номера парламентских партий в бюллетенях 2021 года
|Номер в бюллетене
|Название партии
|1
|Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели
|2
|Европейская Грузия
|5
|Единое национальное движение
|6
|Европейские демократы
|7
|Алеко Элисашвили – Граждане
|8
|Альянс патриотов Грузии
|9
|Лело для Грузии
|10
|Лейбористская партия
|11
|Республиканская партия
|12
|Закон и право
|21
|Прогресс и свобода
|36
|Гирчи (Яго Хвичия)
|41
|Грузинская мечта – демократическая Грузия
Это неполный список партий, которые примут участие в выборах 2021 года. До 14 июля в ЦИК заявки подают партии, которые не участвовали до этого ни в одних выборах, остальные партии смогут подать заявку на участие в выборах после официального начала предвыборной кампании за 60 дней до даты выборов с 3 сентября.
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