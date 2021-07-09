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Парламентские выборы в Грузии 2020 - бюллетень опускают в урну для голосования

Выборы в Грузии 2021: известны номера парламентских партий в бюллетенях

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Новые правила жеребьевки определены в поправках в Избирательный кодекс Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия распределила порядковые номера парламентским партиям Грузии, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

Согласно избирательному кодексу, выборы в органы местной власти проходят в первую субботу октября. В 2021 году этот день приходится на второе октября.

Новые правила жеребьевки определены в поправках в Избирательный кодекс Грузии, которые предоставляют парламентским партиям преимущество при выборе порядкового номера в бюллетене.

Эти номера будут как у самих партий, при избрании депутатов районных совещательных органов – сакребуло, так и у кандидатов от партий.

Номера парламентских партий в бюллетенях 2021 года

Номер в бюллетене  Название партии 
 1  Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели
 2  Европейская Грузия
 5  Единое национальное движение
 6  Европейские демократы
 7  Алеко Элисашвили – Граждане 
 8  Альянс патриотов Грузии 
 9  Лело для Грузии
 10  Лейбористская партия
 11  Республиканская партия 
 12  Закон и право
 21  Прогресс и свобода
 36  Гирчи (Яго Хвичия)
 41  Грузинская мечта – демократическая Грузия 

Это неполный список партий, которые примут участие в выборах 2021 года. До 14 июля в ЦИК заявки подают партии, которые не участвовали до этого ни в одних выборах, остальные партии смогут подать заявку на участие в выборах после официального начала предвыборной кампании за 60 дней до даты выборов с 3 сентября.

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