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Заседание парламента Грузии

Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание 12 июля

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (338)
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Sputnik Грузия
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В повестке дня внеочередного заседания высшего законодательного органа один вопрос - поправки в Кодекс этики парламента

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Внеочередное заседание парламента Грузии состоится 12 июля, сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Как заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, на заседании будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе поправки в Кодекс этики парламента.

В частности, поправки предполагают включение в совет этики парламента и политических групп.

Согласно повестке дня, на заседании в понедельник парламент также проголосует за принятие к сведению отчета Народного защитника о состоянии прав человека в 2020 году.

Других вопросов пока в повестке дня не стоит. 

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Темы:
Парламент Грузии (338)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

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