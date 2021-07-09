Беспорядки в Тбилиси: глава МВД отчитается перед парламентом

Решение о приходе Гомелаури в парламент было принято на закрытом заседании большинства

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в ближайшее время предстанет перед парламентом с отчетом по событиям 5-6 июля, вопрос рассматривался на заседании бюро парламента.

Акция противников ЛГБТ-сообщества 5 июля переросла в беспорядки. Агрессивно настроенные демонстранты нападали на журналистов и разгромили офисы ряда НПО и международных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них работники СМИ.

Как заявил на бюро вице-спикер парламента Гия Вольский, с министром в данный момент ведутся консультации, после которых будет определена точная дата.

Решение о приходе Гомелаури в парламент было принято на закрытом заседании большинства в четверг. До этого министр несколько раз игнорировал приглашение в парламент оппозиционных фракций, сейчас же он ответил, что готов прийти в парламент.

"Я обязан прийти в парламент, когда меня пригласят по процедуре. Если мне не помешает состояние здоровья, я обязательно приду, как неоднократно приходил. У меня нет никаких проблем, будет хорошо, если я смогу объяснить, как и что произошло", - сказал Гомелаури.

Между тем оппозиция уже анонсировала острые вопросы к министру, как она утверждает, полиция не смогла обеспечить порядок на акции и из-за этого пострадали журналисты.

Сам министр уверяет, что было сделано достаточно и большего ресурса у МВД Грузии не было.

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