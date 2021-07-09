У здания парламента в Тбилиси снова акция: участники защищают крест

Участники акции протестуют против циничного отношения части общественности к установленному кресту и намерений его убрать

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Представители православного духовенства и защитники традиционных ценностей собрались на акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси, чтобы не дать убрать установленный ими православный крест.

Крест появился у здания парламента 6 июля. Его установили священнослужители, после того как они и защитники традиционных ценностей заняли территорию перед парламентом, сорвав с флагштока у парламента флаг ЕС. Последнее вызвало негативную реакцию у власти, которая устанавливает виновных в преступлении.

Как заявляют участники акции, они протестуют против циничного отношения части общественности к установленному кресту и не дадут его убрать.

У здания парламента духовенство и их сторонники появились после того, как часть гражданских оппозиционных активистов в соцсети заявили о том, что планируют принести цветы к кресту и провести символичную панихиду государства. После они отменили свою акцию из-за угроз в соцсетях.