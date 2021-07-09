Финансирование ЦИК Грузии будет увеличено

Состав ЦИК увеличивается с 11 до 17 человек, также с 11 до 17 человек увеличится и число членов 73-х окружных комиссий

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Финансирование Центральной избирательной комиссии увеличится на 4,2 миллиона лари (1,4 миллиона долларов), заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в ходе комитетских обсуждений проекта поправок в госбюджет на 2021 год в парламенте.

Согласно недавно принятым поправкам, состав Центральной избирательной комиссии увеличивается с 11 до 17 человек, также с 11 до 17 человек увеличится и число членов 73 окружных комиссий.

"Это полностью связано с новым законодательством, которое предусматривает увеличение количества членов комиссий, и, следовательно, в бюджете предусмотрена сумма, необходимая для их вознаграждения, "- сказал Какауридзе.

В этом году ЦИК Грузии должен провести выборы в органы местной власти, которые пройдут 2 октября.

Согласно действующему государственному бюджету на 2021 год, финансирование ЦИК составляет 74,5 миллиона лари (23,7 миллиона долларов).

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