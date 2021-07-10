Назначение главы ЦИК Грузии не обошлось без скандала – подробности

Несмотря на то, что пока президент не выбрала кандидата для представления на пост ЦИК, парламентская оппозиция уже заявила, что не поддержит ни одного из них

Отбор кандидатов на пост председателя ЦИК за три месяца до главных выборов для Грузии вызвал новый скандал – оппозиция и НПО открыто выступили против представленных кандидатов и заранее отказали им в своей поддержке.

Новый председатель понадобился после того, как Тамар Жвания неожиданно для всех приняла решение уйти в отставку. При этом она покинула свой пост буквально за месяц до официального старта предвыборной кампании и всех процедур, связанных с выборами.

Всего на пост председателя ЦИК претендовало 11 кандидатов, но два из них не смогли представить нужного пакета документов и до финальной стадии дошло восемь человек.

Значимость и споры отбора

Отбор кандидатов на пост председателя ЦИК имеет большое значение для страны, так как срок его избрания напрямую теперь зависит от договоренностей оппозиции и власти.

Согласно новым правилам, если кандидат на пост получит поддержку 2/3 депутатов, то он будет занимать свою должность в течение ближайших пяти лет, а если нет – то при поддержке 76 депутатов срок его полномочий составит всего полгода, которых хватит только для проведения одних выборов – 2 октября.

Среди кандидатов не было ни одного представителя политической партии или лица, ассоциируемого с каким-либо политическим объединением. Все кандидаты или бывшие чиновники, или представители неправительственных организаций страны.

До конца отбора ни один из кандидатов не получил поддержки оппозиции или правящей партии и не было понятно, кого отберет комиссия, сформированная президентом Грузии из представителей авторитетных НПО и профессуры университетов.

В итоге комиссия остановила свой выбор на бывших чиновниках ЦИК – 37-летнем главе департамента по управлению человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгии Каландаришвили и 31-летнем главе юридического департамента Георгии Сантуриани. При этом это произошло далеко не единогласно.

"Ни один из кандидатов не удовлетворял полностью требований организации", – так представители НПО "За справедливые выборы" пояснили свой отказ поддерживать какого-либо кандидата.

НПО "Многонациональная Грузия", в свою очередь, поддержала этих двух кандидатов.

"Организация при принятии решения вместе с другими критериями руководствовалась взглядами кандидатов на вызовы избирателей, представляющих национальные меньшинства", – отмечают ее представители.

Важность процесса

Уже второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в Грузии будут назначены новые парламентские выборы.

Оппозиция против

Несмотря на то, что пока президент не выбрала кандидата для представления на пост ЦИК, парламентская оппозиция уже заявила, что не поддержит ни одного из них.

"Наши подозрения что "Грузинская мечта" использует поправки в Избирательный кодекс для имитации реформы оправдались", – сказал представитель самой многочисленной фракции оппозиции "Единое национальное движение" Акакий Минашвили.

Он отметил, что его фракция не поддержит представленных президентом кандидатов.

Также не собираются поддерживать кандидатов и часть других оппозиционных партий, представленных в парламенте.

"Кандидаты на пост председателя ЦИК являются представителями системы, и консенсуса по ним будет трудно достичь", – сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Что дальше

Эксперт Вахтанг Хмаладзе не исключает, что председатель ЦИК будет назначен только правящей партией "Грузинская мечта".

"Соглашение сторон кажется довольно сложным, поэтому возможно, что председатель комиссии не будет избран 2/3 голосами депутатов. Тогда уже снизится кворум принятия решения, и вероятна та версия, когда председатель будет избран сроком на шесть месяцев. Это не лазейка, это выход из ситуации, когда невозможно получить согласованное решение", – объяснил Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Между тем у правящей партии Грузии на сегодня в парламенте 84 депутата, и для консенсуса ей не хватает всего 16 голосов.

"Грузинская мечта" надеется, что часть оппозиции сменит свое мнение, тем более две партии, – "Для Грузии" и "Европейские социалисты" – у которых 10 депутатов, пока хранят молчание. Однако в то же время правящая партия обвиняет большинство оппозиционных партий в предвзятости.

"Оппозиция не поддержит ни одно из кандидатов, которые не назначены ею", – сказал член "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.

Он призвал оппозиционные партии судить по профессионализму кандидатов, а не бросаться обвинениями.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.