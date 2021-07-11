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Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар

Глава МИД Индии завершил свой визит в Тбилиси

© AFP / POOL
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (643)
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Sputnik Грузия
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Министр иностранных дел Индии прибыл в Тбилиси 9 июля и привез в столицу мощи святой царицы Кетеван

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар завершил свой первый визит в Грузию.

Министр иностранных дел Индии прибыл в Тбилиси 9 июля и привез в столицу мощи святой царицы Кетеван. Торжественная церемония освящения мощей в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба и передача их Православной церкви Грузии прошла в субботу, 10 июля.

Министра иностранных дел Индии в Тбилисском международном аэропорту провожали заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани, заместитель главы МИД Александр Хвтисиашвили и Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Индии Арчил Дзулиашвили.

Давид Залкалиани еще раз поблагодарил своего индийского коллегу за его исторический визит, в ходе которого мощи Святой мученицы Царицы Кетеван были переданы в постоянную собственность Грузии, а в Тбилиси был открыт памятник индийскому политическому и общественному деятелю, одному из руководителей и идеологов движения за независимость Индии Махатме Ганди.

Открытие памятника Махатмы Ганди в Тбилиси
photo: MFA of Georgia
Открытие памятника Махатмы Ганди в Тбилиси

Автором памятника стал индийский скульптор Гаутам Пали. Памятник грузинской стороне Индия передала в дар.

Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (643)
Теги:
МИД Грузии, Индия, Грузия

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