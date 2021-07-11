Премьер Грузии выразил соболезнования семье скончавшегося оператора

Премьер заверил, что общественности страны в кратчайшие сроки будет предоставлена полная информация о случившемся

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Смерть оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был избит на акции противников ЛГБТ-сообщества 5 июля, прокомментировал премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье, в собственной квартире.

"Выражаю глубочайшую скорбь в связи со смертью Лексо Лашкарава. Это невероятная трагедия. В эти тяжелые минуты выражаю поддержку семье, родственникам, коллективу "ТВ Пирвели" и всему медиа-сообществу. Министерство внутренних дел уже начало расследование, и общественности в кратчайшие сроки будет предоставлена полная информация ", - написал премьер в Facebook.

Шесть дней назад Лексо Лашкарава был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

МВД предложило семье погибшего подключить к судебно-медицинской экспертизе независимого и международного эксперта.

На вечер в Тбилиси анонсирована акция протеста под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"

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