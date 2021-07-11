Директор клиники, где погибшему оператору провели операцию, сделал комментарий

По словам медика, пациент находился на лечении в клинике с 5 по 8 июля, а затем был выписан в удовлетворительном состоянии

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Директор клиники New Hospitals Георгий Рамишвили, где лечился погибший оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, сделал первый комментарий после смерти бывшего пациента.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ.

По словам Рамишвили, пациент Лашкарава поступил к ним 5 июля и был выписан спустя три дня. Перед выпиской пациенту провели компьютерную томографию.

"Пациент лечился у нас с 5 по 8 июля. 8 июля выписан в удовлетворительном состоянии. Все необходимые вмешательства и манипуляции были выполнены. На данный момент дело изучается агентством регуляции, с которым мы сотрудничаем, анализируем процесс. С нашей стороны полное сотрудничество, мы даем всю информацию. Выписка была выполнена стандартно. Все остальное - это теории, на которые можно ответить только после результатов экспертизы. Конечно, перед выпиской была проведена компьютерная томография", - сказал Георгий Рамишвили.

Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа" , его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключился независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.