Независимый эксперт подключился к делу о гибели грузинского оператора

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Альтернативную экспертизу по делу о гибели оператора телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава проведет независимый эксперт Александр Геджадзе, сообщает телеканал.

Как сообщили в телекомпании, за следственными действиями в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули будут наблюдать представители Ассоциации молодых юристов Грузии. Именно они защищают интересы телекомпании в суде.

Александр Геджадзе известен по громкому делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Семья погибшего подростка пригласила Геджадзе в качестве независимого эксперта.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

МВД предложило семье погибшего подключить к судебно-медицинской экспертизе угодного ей независимого и международного эксперта.

На вечер в Тбилиси анонсирована акция протеста под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"