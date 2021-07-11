Командно-штабные учения "Басиани 2021" стартовали в Грузии

Тренинг направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций, заявили в Минобороны

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Учения "Басиани 2021", организованные Восточным командованием Сил обороны Грузии, стартовали, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В ученьях примут участие представители Первой пехотной бригады, структур образования, авиации и ПВО, командования тыла, Национальной гвардии, Сил специальных операций, Управления военной полиции Минобороны, а также структурные подразделений МВД.

"Басиани 2021", которые продлятся десять дней, пройдут в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

"Все этапы учений будут проводиться в соответствии с директивами Руководства по коллективным учениям и обучению НАТО", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что тренинг направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций.

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