Акции протеста представителей СМИ прошли в крупных городах Грузии

Представители СМИ выразили протест против событий 5 июля в Тбилиси и массового насилия в отношении журналистов

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Несколько десятков представителей СМИ в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави собрались сегодня на акцию протеста и потребовали от правоохранительных органов немедленно расследовать смерть оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье, в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица и понадобилась срочная операция.

Представители СМИ также выразили протест против событий 5 июля в Тбилиси и массового насилия в отношении журналистов, когда пострадали, по официальным данным, 53 журналиста, оператора и фотографа . Они выразили солидарность с пострадавшими коллегами.

В некоторых городах акции носили молчаливый характер и прошли под лозунгом "Когда слова уже излишни" .

"Это трагедия для всей страны. Неважно, каково будет заключение экспертизы. Думаю, вся страна должна извиниться перед семьей Лексо", - сказал один из участников акции в Батуми.

МВД Грузии возбудило уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключился независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.

Акция с требованием отставки правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили проходит в воскресенье вечером в Тбилиси. Ранее акция оппозиции прошла у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта".

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