"Это неправильно"- первое заявление "Грузинской мечты" о протестах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Созар Субари считает неправильным использование темы смерти грузинского оператора в политических целях.

В эти минуты несколько тысяч людей протестуют в центре Тбилиси с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Акция собралась после известия о смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан.

"Когда умирает человек, который несколько дней назад был жестоко избит, естественно, появляются подозрения и эмоции, за которые нельзя судить. Но, с другой стороны, когда политики прямо обвиняют кого-то, когда мы даже не знаем причины смерти, и используют это в политических целях для напряженности в стране - это неправильно", - сказал Субари журналистам.

Субари, который в прошлом долгие годы работал журналистом, а также занимал позицию Народного защитника, отметил, что во время беспорядков в Тбилиси было избито много журналистов и у Лексо Лашкарава были самые тяжкие повреждения.

"Но пока нет результатов экспертизы, мы не можем сказать, чем была вызвана его смерть", - сказал Субари.

Субари отметил, что если экспертиза установит связь, то дело будет переквалифицировано.

"Но даже если так будет, политическую ответственность нельзя изменить. Если полиция не защитила журналистов - тут одна ответственность, а если она сделала все возможное, но не смогла - это другой вопрос", - заключил Субари.

Между тем, точная причина смерти оператора неизвестна и будет озвучена после обнародования заключения экспертизы.

МВД Грузии подчеркнуло, что для установления истины готово подключить к следствию международных экспертов и отправить образцы экспертизы за границу.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция - противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них работники СМИ. Лексо Лашкарава - был в их числе.

К этому времени полиция задержала 12 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.

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