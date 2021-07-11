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Протестующие вечером. Акция Система убивает! Выходи за жизнь! у парламента Грузии 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства

Служба госпинспектора призывает не распространять личную информацию об операторе

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210711/252283657/Sluzhba-gospinspektora-prizyvaet-ne-rasprostranyat-lichnuyu-informatsiyu-ob-operatore.html

Публикация личной информации нарушает неприкосновенность частной жизни покойного и является нарушением закона, заявляет Служба

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Служба государственного инспектора Грузии призывает общественность воздерживаться от обмена и распространения информации о покойном операторе телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Как говорится в распространенном заявлении, публикация информации такого рода нарушает неприкосновенность частной жизни покойного и является нарушением закона.

По данным Службы, личные данные о Лексо Лашкарава распространяются в социальной сети лицами, которые не должны иметь доступ к подобной информации, в том числе о привлечении к административной ответственности, возбуждении уголовного дела и выписке ограничительного ордера.

оператор телекомпании ТВ Пирвели Лексо Лашкарава
photo : courtesy of Lasha Mumladze / FB
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"Вышеупомянутая информация распространяется лицами, которые, с большой вероятностью, не должны иметь доступа ни к уголовным, ни к административным делам, ни к базам данных правоохранительных органов, где такие данные могут храниться", - говорится в заявлении.

Служба ведет расследование деталей того, как эти данные стали известны различным лицам.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (16)

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