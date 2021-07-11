МВД Грузии предполагает, что погибший оператор был нетрезв незадолго до смерти

МВД Грузии утверждает, что окончательные выводы о нетрезвом состоянии Лашкарава можно сделать только после завершения экспертизы

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Погибший оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава вернулся домой около 12 ночи, предположительно, в нетрезвом состоянии, утверждает МВД Грузии.

МВД Грузии распространило видеокадры, на которых видно, как Лашкарава шатается, не может удержать равновесие и даже падает, а после поднимается и идет домой.

Кроме того, МВД Грузии привело хронологию передвижений Лашкарава за день до смерти 10 июля. Эта хронология установлена по камерам внешнего наблюдения и показаниям свидетелей.

По данным МВД Грузии, в 15:31 Лашкарава зашел в аптеку на улицу Бахтриони вместе с другом, после он поехал в сторону района Поничала, где его зафиксировали камеры в 16:31.

После, по данным МВД, он поехал в Ортачала, а 19:41 вернулся в Поничала, откуда поехал к парку Деда Эна в центре Тбилиси. После оттуда в 00:10 вернулся домой.

При этом МВД Грузии утверждает, что факт нетрезвого состояния Лашкарава виден на видео, однако окончательные выводы можно сделать только после завершения экспертизы.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.