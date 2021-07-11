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Протестующие вечером. Акция Система убивает! Выходи за жизнь! у правительственной администрации Грузии 11 июля 2021 года

МВД Грузии предполагает, что погибший оператор был нетрезв незадолго до смерти

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (16)
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МВД Грузии утверждает, что окончательные выводы о нетрезвом состоянии Лашкарава можно сделать только после завершения экспертизы

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Погибший оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава вернулся домой около 12 ночи, предположительно, в нетрезвом состоянии, утверждает МВД Грузии.

МВД Грузии распространило видеокадры, на которых видно, как Лашкарава шатается, не может удержать равновесие и даже падает, а после поднимается и идет домой.

Кроме того, МВД Грузии привело хронологию передвижений Лашкарава за день до смерти 10 июля. Эта хронология установлена по камерам внешнего наблюдения и показаниям свидетелей.

По данным МВД Грузии, в 15:31 Лашкарава зашел в аптеку на улицу Бахтриони вместе с другом, после он поехал в сторону района Поничала, где его зафиксировали камеры в 16:31.

После, по данным МВД, он поехал в Ортачала, а 19:41 вернулся в Поничала, откуда поехал к парку Деда Эна в центре Тбилиси. После оттуда в 00:10 вернулся домой.

Протестующие вечером. Акция Система убивает! Выходи за жизнь! у парламента Грузии 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
© Sputnik / STRINGER
Служба госпинспектора призывает не распространять личную информацию об операторе

При этом МВД Грузии утверждает, что факт нетрезвого состояния Лашкарава виден на видео, однако окончательные выводы можно сделать только после завершения экспертизы.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (16)

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