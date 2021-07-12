"Очередной безуспешный заговор" – премьер о протестах в Грузии

Гарибашвили подчеркнул, что единственный способ смены власти в Грузии – это выборы, но у оппозиции нет шансов их выиграть

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Антиправительственные протесты в Грузии являются очередным безуспешным заговором, который обречен на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

Несколько тысяч человек накануне провели акцию протеста в центре Тбилиси с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

"Это очередной безуспешный заговор против государства. Заговор, запланированный антигосударственными и антицерковными силами, не состоялся и никогда не состоится. Они попытались использовать эту трагедию в политических целях и нет ничего более аморального", – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что на вчерашней акции звучали антигосударственные лозунги, в том числе требования задержать Патриарха Грузии Илию Второго.

"Оппозиционные телеканалы "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула" управляются Михаилом Саакашвили и украденными им финансами. Их главная цель – каким-либо способом свергнуть правительство и насильственным путем вернуться к власти, чего мы никогда не допустим", – сказал Гарибашвили.

По его словам, единственный способ смены власти в Грузии – это выборы, но у оппозиции нет шансов их выиграть.

Между тем, точная причина смерти оператора неизвестна и будет озвучена после обнародования заключения экспертизы.

МВД Грузии подчеркнуло, что для установления истины готово подключить к следствию международных экспертов и отправить образцы экспертизы за границу.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. За день до смерти Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как рассказала журналист "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Лексо Лашкарава был в их числе.

К этому времени полиция задержала 12 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.

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