Европарламентарии требуют беспристрастного расследования смерти грузинского оператора

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Смерть телеоператора Лексо Лашкарава и ошеломляющее бездействие полиции после жестоких нападений должны быть полностью и беспристрастно расследованы, пишут депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене в своем заявлении.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны практически всех журналистов и десятки тысяч человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели выдвинули правительству Грузии ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. В том случае, если кабмин не подаст в отставку до полудня понедельника, в 18:00 пройдет масштабная акция у здания парламента, на которой лидеры расскажут о своих планах.

Депутаты выразили сожаление с связи со смертью Лексо Лашкарава. По словам европарламентариев, Грузия находится на перепутье, когда определяется ее развитие, успехи и неудачи на ближайшие десятилетия.

"Мы сожалением о смерти одного из пострадавших работников СМИ Лексо Лашкарава. Смерть Лашкарава и ошеломляющее бездействие полиции на фоне жестоких нападений должны быть полностью и беспристрастно расследованы. Мы призываем всех членов общества проявлять спокойствие и сдержанность, а не поддаваться на провокации. Все политические силы в Грузии, особенно правящая партия, должны работать над обеспечением уважения европейских ценностей", – говорится в заявлении.

Как отмечают депутаты, такие ценности как свобода СМИ и свобода слова являются европейскими ценностями, и их необходимо поддерживать и защищать.

Депутаты Европарламента призывают всех членов грузинского общества сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать провокаций.

МВД Грузии расследует смерть оператора по статье "доведение до самоубийства".

В связи с насилием в отношении Лексо Лашкарава во время беспорядков 5 июля задержаны четыре человека. Все четверо находятся в предварительном заключении.

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