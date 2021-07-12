Премьер Грузии назначил двух вице-премьеров

На должности вице-премьеров назначены министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил двух новых вице-премьеров.

До этого времени, пост вице-премьера занимал лишь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Должности вице-премьеров заняли министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Биография Цулукиани

Цулукиани – самый опытный министр в правительстве Грузии. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров.

Цулукиани – выпускница факультета международных отношений ТГУ, также окончила Академию дипломатии при министерстве иностранных дел Грузии. Владеет степенью магистра государственного управления.

Карьеру начала в министерстве иностранных дел Грузии, получив работу в Центре исследований и анализа внешней политики при МИД.

С 2000 года работала юристом в Европейском суде по правам человека. Спустя пять лет получила классовый чин старшего юриста.

В 2006 году была членом комитета регламента ЕСПЧ.

В феврале 2010 года Цулукиани вернулась в Грузию, вступила в партию "Свободные демократы" и стала советником председателя партии по правам человека.

1 октября 2012 года была избрана депутатом парламента, спустя 25 дней перешла в кабинет министров, заняв кресло министра юстиции. На этой должности она проработала до сентября 2020 года. Ушла в отставку, чтобы баллотироваться в депутаты парламента по спискам правящей партии.

В парламенте десятого созыва она возглавила комитет образования, науки и культуры, а в марте текущего года назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии.

Биография Давиташвили

Леван Давиташвили родился 10 декабря 1978 года. В 1999 году окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, в 2001 году – факультет экономики и бизнеса, а в 2002 году – Школу менеджмента в Милане (CESMA).

С 1997-1999 годах Давиташвили работал начальником департамента стандартов и регуляций страхования Службы надзора за государственным страхованием Грузии.

В 1999 году возглавлял департамент социальных выплат министерства доходов Грузии.

1999-2001 годах Давиташвили был главным консультантом Центра реструктуризации и помощи в управлении (CERMA).

В 2002-2007 годах занимал пост генерального менеджера винной компании ООО "Цинандлис дзвели марани" (Старый погреб Цинандали).

В 2007-2009 годах Давиташвили работал руководителем департамента маркетинга проектов сельского хозяйства в Международном агентстве развития США (USAID).

В 2009-2012 годах был менеджером по продажам и маркетингу ООО Schuchmann-Wines Georgia.

В 2012-2014 годах Давиташвили возглавлял Национальное агентство вина.

В 2014-2017 годах был заместителем министра сельского хозяйства Грузии, а после был назначен руководителем министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое образовалось по итогам слияния двух ведомств.

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