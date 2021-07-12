Представители СМИ ворвались в парламент Грузии - подробности

Журналисты заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Представители СМИ ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

До этого журналисты сделали совместное заявление, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

"Сегодня в шесть часов соберется больше людей, и мы все вместе скажем Ираклию Гарибашвили, чтобы он вместе со своими министрами ушел туда, где им самое место", – сказал директор телекомпании "Пирвели" Вато Церетели у здания парламента.

Депутаты от оппозиции выписали руководителями СМИ пропуски в законодательный орган, однако охрана парламента и полиция отказывалась впускать их в здание. После нескольких минут споров части работников СМИ удалось войти в здание благодаря депутату от Нацдвижиения Нике Мачутадзе, который открыл им двери изнутри.

Вместе с журналистами у здания парламента остаются часть оппозиционных депутатов и гражданские активисты.

Переговоры с приставами охраны полиции в данный момент ведут представители парламентской оппозиции, которые пытаются запустить всех журналистов в здание.

Ситуация остается напряженное. На месте мобилизована полиция.