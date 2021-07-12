"Я гарантирую"– премьер обещал показательно наказать всех участников беспорядков в Тбилиси

Глава правительства Грузии не исключил, что за акцией 5 июля может стоять оппозиция

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства пообещал показательно наказать всех людей, которые агрессивно действовали во время беспорядков в Тбилиси.

Беспорядки в грузинской столице произошли 5 июля, когда защитники традиционных ценностей, вышедшие на акцию против марша в защиту прав ЛГБТ, нападали на журналистов и обычных прохожих.

"Я гарантирую, что все люди, которые участвовали в насилии и провокациях, будут показательно наказаны", – сказал Гарибашвили.

По его словам, следствие рассматривает различные версии, в том числе глава правительства Грузии не исключил, что за акцией 5 июля может стоять оппозиция.

"Есть версия, что возможно за провокаторами стоят реваншистские радикальные силы", – отметил он.

О том, что следствие рассматривает версию организованного нападения на журналистов, заявил и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Между тем, в данный момент МВД Грузии сообщило о задержании 20 исполнителей нападения. Большая часть из них ждет приговора в тюрьме.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ.

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