14:43 12 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Срочно:
Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года

"Я гарантирую"– премьер обещал показательно наказать всех участников беспорядков в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250968164.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210712/252291498/Ya-garantiruyu--premer-obeschal-pokazatelno-nakazat-vsekh-uchastnikov-besporyadkov-v-Tbilisi.html

Глава правительства Грузии не исключил, что за акцией 5 июля может стоять оппозиция

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства пообещал показательно наказать всех людей, которые агрессивно действовали во время беспорядков в Тбилиси.

Беспорядки в грузинской столице произошли 5 июля, когда защитники традиционных ценностей, вышедшие на акцию против марша в защиту прав ЛГБТ, нападали на журналистов и обычных прохожих.

"Я гарантирую, что все люди, которые участвовали в насилии и провокациях, будут показательно наказаны", – сказал Гарибашвили.

По его словам, следствие рассматривает различные версии, в том числе глава правительства Грузии не исключил, что за акцией 5 июля может стоять оппозиция.

Представители СМИ ворвались в здание парламента Грузии 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Представители СМИ ворвались в парламент Грузии - подробности

"Есть версия, что возможно за провокаторами стоят реваншистские радикальные силы", – отметил он.

О том, что следствие рассматривает версию организованного нападения на журналистов, заявил и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Между тем, в данный момент МВД Грузии сообщило о задержании 20 исполнителей нападения. Большая часть из них ждет приговора в тюрьме.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл. 

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент
Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться