Массовая драка в парламенте Грузии: дерутся представители власти, оппозиции и СМИ

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Журналисты и оппозиционеры прорвались в зал заседания парламента Грузии, требуя встречи с депутатами, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

В законодательном органе произошло несколько потасовок, после того, как основатель оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели решил войти в зал заседания.

В настоящее время потасовка продолжается в зале заседаний, ситуация остается напряженной.

Место спикера парламента заняли представительницы оппозиции Тинатин Бокучава, Елена Хоштария, Лела Кебурия, Хатуна Самнидзе, Ана Нацвлшвили, которые вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требуют отставки правительства.

Приставы пытаются вывести часть оппозиции из зала.

Пленарное заседание парламента сорвано.

"Это была целенаправленная провокация. Они (оппозиция – ред.) добивались этого давно", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.

Перед тем, как ворваться в парламент, журналисты выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.