14:43 12 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Срочно:
Заседание парламента Грузии. Депутаты

Массовая драка в парламенте Грузии: дерутся представители власти, оппозиции и СМИ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
731410
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0c/252291729.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210712/252291746/Massovaya-draka-v-parlamente-Gruzii-derutsya-zhurnalisty-i-deputaty.html

В законодательном органе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Журналисты и оппозиционеры прорвались в зал заседания парламента Грузии, требуя встречи с депутатами, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

В законодательном органе произошло несколько потасовок, после того, как основатель оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели решил войти в зал заседания.

Представители СМИ ворвались в здание парламента Грузии 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Представители СМИ ворвались в парламент Грузии - подробности

В настоящее время потасовка продолжается в зале заседаний, ситуация остается напряженной.

Место спикера парламента заняли представительницы оппозиции Тинатин Бокучава, Елена Хоштария, Лела Кебурия, Хатуна Самнидзе, Ана Нацвлшвили, которые вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требуют отставки правительства. 

Приставы пытаются вывести часть оппозиции из зала.

Пленарное заседание парламента сорвано.

"Это была целенаправленная провокация. Они (оппозиция – ред.) добивались этого давно", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.

Перед тем, как ворваться в парламент, журналисты выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент
Оппозиционные журналисты прорвались в грузинский парламент - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться