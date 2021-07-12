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Тея Цулукиани

Новый вице-премьер Грузии призвала СМИ прекратить запугивать людей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (530)
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Тея Цулукиани уверена, что определенные СМИ политические силы используют в своих целях для эскалации ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Новый вице-премьер Грузии – министр культуры Тея Цулукиани обратилась к представителям СМИ и призвала их не запугивать грузинский народ.

"Прекратите запугивать меня и большинство жителей этой страны Евросоюзом и Америкой. Нас не запугать и мы не сменим свою ориентацию – это Евроатлантическая ориентация", – сказала Цулукиани на брифинге.

Ираклий Гарибашвили
photo: Irakli Garibashvili / FB
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Вице-премьер обвинила часть СМИ в cотрудничестве с радикальной оппозицией и провокациях.

Цулукиани также привала журналистов не делать предварительных выводов о причинах смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава и дождаться результатов экспертизы.

Она также призвала общественность слушать заявления правительства и принимать их во внимание.

"Оппозиция пытается использовать ЛГБТ-сообщество и их интересы в своих целях", – заявила Цулукиани.

Цулукиани сказала, что она сама не раз оказывалась объектом агрессии некоторых СМИ и может называть как минимум три таких случая. При этом, по словам вице премьера, она не прекращала сотрудничество со СМИ и выполнять свои обязанности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил двух новых вице-премьеров сегодня.  Это министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани и министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Накануне во время акции протеста, вызванной смертью оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, представители СМИ потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и всего кабинета министров. СМИ обвиняют главу правительства в поощрении "охоты на журналистов" 5 июля. Тогда во время беспорядков в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ.

МВД Грузии к этому времени задержало 20 человек по обвинению в насилии.

Что касается смерти оператора телекомпании "Пирвели", МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства". Возможная переквалификация ожидается после опубликования результатов судебно-медицинской экспертизы. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (530)
Теги:
СМИ, Тея Цулукиани, Грузия

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