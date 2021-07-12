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Мамука Мдинарадзе. Грузинская мечта

"Грузинская мечта": оппозиция хочет беспорядков в стране

photo : Georgian Dream / FB
Политика
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Представители грузинской оппозиции устраивают провокации и расшатывают страну, уверены в правящей партии

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Грузинская оппозиция хочет беспорядков в стране и использует смерть человека в политических целях, заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

Представители СМИ и оппозиции ранее в понедельник ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

"Это антигосударственные и антицерковные силы, соответственно, они устраивают провокации и расшатывают страну. Самое печальное, что они используют для этого смерть человека. Действия оппозиции не нуждаются в комментариях. Оппозиция хочет беспорядков в стране", – сказал Мдинарадзе.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл. 

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был Лексо Лашкарава.

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