Грузинская оппозиция начинает процедуру импичмента правительства

Власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков, считают оппозиционеры

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Грузинская оппозиция собирается начать процедуру выражения недоверия правительству, заявил журналистам лидер фракции "Лело – партнерство для Грузии".

Представители СМИ и оппозиции ранее в понедельник ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Они заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

"Фракция "Лело – партнерство для Грузии" пришла в парламент ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов", – сказал Джапаридзе.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. При этом инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры. Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству.

У оппозиции на сегодняшний день 66 депутатов. Этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был Лексо Лашкарва.

К этому времени полиция задержала 20 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.