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ЦИК Грузии

Президент Грузии представила парламенту кандидатов на пост главы ЦИК

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
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Парламентская оппозиция уже заявила, что не поддержит ни одного из представленных кандидатов на пост главы ЦИК Грузии

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии и на одно вакантное место члена ЦИК.

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Место главы ЦИК стало вакантно после того, как Тамар Жвания ушла с этой позиции, чтобы продолжить деятельность в международных организациях. А должность одного из 17 членов ЦИК освободилась после того, как у одного из них истек срок полномочий.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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На вакантную должность председателя ЦИК представлено два кандидата – 37-летний глава департамента по управлению человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и 31-летний глава юридического департамента Георгий Сантуриани. Парламентская оппозиция уже заявила, что не поддержит ни одного из них.

Что касается члена ЦИК, то на эту вакантную должность представлено пять кандидатов: Гия Цацашвили, Анна Микеладзе, Лела Талиури, Майя Заридзе и Тамара Сартания.

Согласно новым правилам, если кандидат на пост главы ЦИК получит поддержку 2/3 депутатов, то он будет занимать свою должность в течение ближайших пяти лет, а если нет – то при поддержке 76 депутатов срок его полномочий составит всего полгода, которых хватит только для проведения одних выборов.

Уже второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в Грузии будут назначены новые парламентские выборы.

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