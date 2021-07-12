В Грузии могут ужесточить наказание за посягательство на символику страны

В грузинском законодательстве не предусмотрено наказание за посягательство на символику других стран или союзов

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Посягательство на символику страны в Грузии будет караться строже, а сам список символики будет расширен, заявил председатель парламента Каха Кучава.

Вопрос эффективной защиты символов страны встал после того, как сторонники традиционных ценностей дважды за последнюю неделю сожгли в Тбилиси флаг ЕС, в том числе и тот, который был возведен на здании парламента. Власти Грузии назвали этот факт вандализмом.

"К сожалению, у нас нет законодательной базы для того, чтобы вместе с нашей национальной символикой защитить символику, представляющую собой выбор нашего народа, который определен Конституцией",- сказал Кучава.

По его словам, в законодательстве нет подобной нормы для уголовной ответственности и парламент начнет готовить соответствующие поправки.

Согласно законодательству Грузии на сегодняшний день в стране карается посягательство на государственный флаг и герб. Срок наказания составляет от полугода до двух лет тюрьмы.

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