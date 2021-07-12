Парламент Грузии утвердил новые правила строительства в Тбилиси

Законодательные поправки запрещают новые здания в Тбилиси использовать по назначению, если они не приняты в эксплуатацию

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности, согласно которым в Тбилиси будет запрещено функционирование и использование зданий, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Согласно законопроекту, до составления акта о приеме-сдачи здания в эксплуатацию его будет запрещено использовать для жилья или по другому назначению.

Кроме того, такое здание будет запрещено обеспечивать газом или электроэнергией. Исключение составит обеспечение объекта электроэнергией или газом в процессе строительства.

Однако при этом здания, завершенные до 18 августа 2020 года, могут быть приняты во временную эксплуатацию. Для получения постоянной эксплуатации строительная компания может обратится в течение двух лет.

Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии.

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