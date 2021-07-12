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Мамука Хазарадзе

Переходное правительство и досрочные выборы - лидер "Лело" предлагает выход из кризиса

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (340)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210712/252296803/Perekhodnoe-pravitelstvo-i-dosrochnye-vybory---lider-Lelo-predlagaet-vykhod-iz-krizisa.html

Фракция "Лело - партнерство для Грузии" в знак протеста объявило протест парламенту и не намерено принимать участие в его работе

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" видит выход из создавшейся кризисной ситуации в создании переходного правительства и досрочных выборах. Об этом заявил лидер оппозиционной партии Мамука Хазарадзе после того, как депутация в знак протеста покинула зал заседания парламента Грузии. 

"Можете назвать это бойкотом, если хотите. Мы оставляем "Грузинскую мечту" в зале в одиночестве", - сказал Хазарадзе.

Представители СМИ ворвались в здание парламента Грузии 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Часть оппозиционных депутатов выставили из парламента Грузии

Фракция "Лело - партнерство для Грузии" покинула зал заседаний после того, как в парламенте произошла потасовка с журналистами, которых затем вместе с частью депутатов от оппозиции выставили из зала. В довершение председатель парламента Каха Кучава не дал слова представителям фракции "Лело", после чего они покинули законодательный орган в знак протеста.

"Грузинской мечте" придется взять на себя ответственность за эти процессы. Они будут одни в этом парламенте. Гарибашвили (премьер-министр) и правительство ведут страну к пропасти. Их посылы пусты. Мы осуждаем нападения на журналистов. Выход из этой ситуации мы видим в мирных протестах, переходном правительстве и досрочных выборах", - заявил Хазарадзе.

Как отметил оппозиционный политик, премьеру Гарибашвили придется взять на себя ответственность за происходящее.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек. 

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Темы:
Парламент Грузии (340)
Теги:
Лело для Грузии, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

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