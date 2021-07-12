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Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

"Нацдвижение" начинает бойкот работы парламента Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210712/252297532/Natsdvizhenie-nachinaet-boykot-raboty-parlamenta-Gruzii.html

Депутаты от партии будут участвовать только в тех заседаниях, на которых будут рассмотрены важные для общества вопросы

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" начинает бойкот парламента.

Однако, как заявил член партии Леван Бежашвили, фракция примет участие лишь в процессе выражения недоверия правительству и голосовании по конституционным изменениям для перехода на пропорциональную систему.

Мамука Хазарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Переходное правительство и досрочные выборы - лидер "Лело" предлагает выход из кризиса

"Участие в парламенте в нынешнем формате неразумно. Мы примем участие только в тех заседаниях, которые будут нужны и необходимы для общественности. Сегодня общество ставит перед оппозицией совершенно иные вызовы – 5 июля и смерть оператора. Реакция Гарибашвили на это - вызов обществу", - заявил Бежашвили.

Политики должны показать единство для того, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури ушли в отставку, чтобы в стране было назначено технократическое правительство, которое обеспечит проведение внеочередных выборов, отметил Бежашвили.

"Приход и выступление Гомелаури и других министров будет важным вопросом. Оппозиция будет отдельно обсуждать этот вопрос. Главное не их приход, а уход, чего требуют СМИ, общество, оппозиция", - сказал Бежашвили.

"Единое национальное движение" в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями, представлено в парламенте Грузии 32 депутатами.

Представители СМИ ворвались в здание парламента Грузии 12 июля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Часть оппозиционных депутатов выставили из парламента Грузии

Помимо "Нацдвижения" протест работе законодательного органа объявила еще одна оппозиционная фракция - "Лело - партнерство для Грузии". Как заявил лидер партии Мамука Хазарадзе, "Лело" видит выход из создавшейся кризисной ситуации в формирование переходного правительства и досрочных выборах.

Фракция "Лело - партнерство для Грузии" покинула зал заседаний после того, как в парламенте произошла потасовка с журналистами, которых затем вместе с частью депутатов от оппозиции выставили из зала. В довершении председатель парламента Каха Кучава не дал слова представителям фракции "Лело", после чего они покинули законодательный орган в знак протеста.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза. По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.

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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
Теги:
Единое Нацдвижение, Парламент Грузии, Грузия

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