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Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани

Вице-премьер: правительство не собирается в отставку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
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Никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы, заявила министр

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Никто из министров, как и глава правительства, не собирается в отставку, заявила новый вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани.

По ее словам, страна вновь столкнулась с "генерализованным психозом", который уже не раз наблюдался. Вице-премьер подчеркнула, что ее саму СМИ часто обвиняли в тех ошибках и преступлениях, которых она не совершала.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"В принципе, не жалко, если кому-то из министров или премьер-министру говорят уйти в отставку, так и будет в будущем. Мы привыкли к этому, и никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы", - сказала Цулукиани в эфире телеканала Imedi.

По ее словам, сегодняшние процессы направлены на то, чтобы ослабить и пошатнуть государство.

"Государство не мое и не ваше. Это государство для всех. Будь то представитель ЛГБТ-сообщества, журналист или представитель большинства, который абсолютно спокойный и уравновешенный, или агрессивный и жестокий преступник, который обязательно будет найден и наказан. Главное, чтобы мы все вместе смогли создать атмосферу, которая позволила бы этой стране нормально развиваться", - сказал Цулукиани.

В воскресенье во время акции протеста, вызванной смертью оператора оппозиционного телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, представители СМИ потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и всего кабинета министров. СМИ обвиняют главу правительства в поощрении "охоты на журналистов" 5 июля. Тогда во время беспорядков в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ.

МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства". Возможная переквалификация ожидается после опубликования результатов судебно-медицинской экспертизы. Полиция к этому времени задержала 20 человек по обвинению в насилии.

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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
Теги:
Тея Цулукиани, Правительство Грузии, Грузия

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