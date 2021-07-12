МВД Грузии: причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. МВД назвало предварительной причиной смерти оператора грузинского телеканала Лексо Лашкарава передозировку наркотиков.

"В крови обнаружен морфин, кодеин, габапентин, тетрагидроканнабинол, моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти могла стать передозировка указанными средствами. Хочу отметить, что это заключение промежуточное", - заявил замминистра внутренних дел, директор департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.

Также МВД представило подробный маршрут передвижения Лашкарава за день до смерти. Представители ведомства утверждают, что на видеокадрах отражено, как Лексо Лашкарава покупает наркотики и это подтверждают свидетели.

По утверждению МВД, за день до смерти друг оператора обращался в одно из медучреждений с просьбой выдать ему препарат наркан, который помогает при передозировке. По данным МВД, Лашкарава несколько раз становилось плохо, последний раз - возле дома, за несколько часов до смерти.

Родственники вызвали скорую помощь в шесть часов утра, к моменту прибытия врачей он уже был мертв.

В центре Тбилиси в настоящее время проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра и правительства. Поводом для нового обострения в Грузии послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время съемок акции противников "Марша достоинства" в Тбилиси 5 июля.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

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