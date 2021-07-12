О чем говорили президент и омбудсмен Грузии

Омбудсмен посоветовала президенту чаще встречаться с общественностью, что будет способствовать демократическим ценностям и защите прав человека

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Вопрос снятия напряженности и уменьшения противостояния на акциях протеста в Тбилиси с требованием отставки правительства обсудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и Народный защитник Нино Ломджария, сообщает администрация главы государства.

photo : press-service of the Government of Georgia Встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и Народного защитника Нино Ломджария

В столице Грузии проходят акции протеста представителей СМИ, которые требуют отставки правительства. Поводом для этого послужила смерть оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

"Поговорили о событиях 5 июля и о том, что, на мой взгляд, позиция правительства и действия полиции способствовали развитию событий. Также я сказала о необходимости начала преследования организаторов по статье групповое насилие, поговорили о смерти Лексо Лашкарава и в общем о тех угрозах, которые создают такие насильственные группы и организации", - заявила Ломджария журналистам.

По словам омбудсмена, состоялся довольно искренний разговор с президентом и многие вопросы, по оценке Ломджария, Зурабишвили оценивает правильно.

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"Я думаю, что это был искренний разговор и президента беспокоит все, о чем мы говорили, но я не могу вместо нее делать заявления. Насколько мне известно, она собирается поговорить со СМИ, и будет возможность там спросить о дополнительных деталях. Мы также говорили о проблемах прав человека, в том числе о моей негативной оценке сегодняшнего заявления Ираклия Гарибашвили, которое я считаю противоречащим демократическим принципам и правам человека", - сказала Ломджария .

Омбудсмен посоветовала президенту чаще встречаться с общественностью, что будет способствовать демократическим ценностям и защите прав человека.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лашкарава МВД задержало пять человек.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

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