Вопреки всему: у Грузии шесть новых судей Верховного суда

Слушание кандидатов проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов судей Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции, что стало новым поводом для обвинений оппозиции.

Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы.

В голосовании за кандидатов в судьи принимали участие только депутаты правящей партии.

"При назначении судей мы руководствовались Конституцией Грузии и критериями добросовестности и компетенции. Исходя из этого из девяти представленных кандидатов нашу поддержку получили только шесть", - сказал глава юридического комитета Анри Оханашвили.

Оппозиция увидела в назначении судей произвол правящей партии.

"Несмотря на призывы международных партнеров, что процесс надо остановить до осуществления реформ, "Грузинская мечта" проигнорировала их и фактически назначила тех судей, которые ее устраивали", - сказал представитель самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.

Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия, а до этого воздержаться от назначения судей Верховного суда.

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