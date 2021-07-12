Краска, яйца и аресты: что происходило в Тбилиси

По неофициальным данным в результате потасовок у офиса правящей партии были задержаны до трех человек

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Акция в центре Тбилиси завершилась, участники разошлись по домам.

Ранее у офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" между участниками акции и полицией произошли потасовки

Ситуация у офиса накалилась с самого начала акции. Недовольные большим присутствие полиции участники акции сначала пытались прорвать кордон у офиса, а после стали кидать в офис "Грузинской мечты" яйца.

Позже участники стали кидать пакеты с краской в здание, один из пакетов попал в сотрудника полиции и лидера партии "Время" Элене Хоштария. Ситуация накалилась после того, как активисты пытались разбить автомобиль рядом с зданием.

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Лидер "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что это сделал подосланный человек, которого выгнали ранее с территории у парламента.

По последним неофициальным данным в результате потасовок были задержаны до трех человек. Представители полиции заявили, что они бросили краску и яйца прямо в лицо сотрудникам МВД.

Согласно озвученным организаторами акции планам, завтра планируется принять участие в похоронах Лексо Лашкарава.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лашкарава МВД задержало пять человек.

Всего тогда пострадало более 50 журналистов - оппозиционные СМИ заявляют, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков.

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