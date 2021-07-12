Глава МВД рассказал о беспорядках в Тбилиси дипкорпусу

Министр подробно рассказал о следственных и процессуальных действиях, проведенных полицией в связи со смертью 11 июля оператора телеканала "Пирвели"

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса детально рассказал о событиях 1, 3, 5 и 6 июля в Тбилиси и о мерах, которые ведомство предприняло для защиты свободы собраний и выражения мнения граждан, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В частности, Гомелаури проинформировал гостей о мерах, принятых министерством во время недели "Тбилиси прайд", рассказал о фактах воспрепятствования профессиональной деятельности различных представителей СМИ - операторов и журналистов - и насилия в отношении них.

Глава МВД подробно проинформировал представителей дипкорпуса о результатах проводимого расследования вышеупомянутых фактов и текущей ситуации. Он отметил, что в соответствии с законом все лица, преступные деяния которых выявлены в рамках расследования, будут наказаны.

Гомелаури также подробно рассказал о следственных и процессуальных действиях, проведенных полицией в связи со смертью 11 июля оператора телеканала "Пирвели" Александра Лашкарава, для определения непосредственной причины смерти которого назначена судебно-медицинская экспертиза, в которую входит независимый эксперт.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция – противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили. Однако это не утихомирило их пыл.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций.

Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор Лексо Лашкарва.

Sputnik Грузия вел прямую трансляцию о том, что сегодня происходит в Тбилиси.

К этому времени полиция задержала 20 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствовании журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.

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