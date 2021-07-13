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Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Мэр Тбилиси отправится в Баку

photo: Kakha Kaladze Official / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (644)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210713/252302721/Mer-Tbilisi-otpravitsya-v-Baku.html

Каха Каладзе в рамках своего визита в столицу Азербайджана подпишет меморандум о побратимстве Тбилиси и Баку

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетит с официальным визитом Баку 13-14 июля, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В рамках визита Каладзе в столице Азербайджана будет подписан меморандум о побратимстве двух городов – Тбилиси и Баку.

Запланированы встречи высокого уровня. В Баку Каладзе сопровождает его заместитель Илья Элошвили.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения в ноябре 1992 года. Страны тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках проектов международного значения – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (644)
Теги:
Визит, Баку, Каха Каладзе, Грузия

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