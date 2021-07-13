"Все должны задуматься" – Каладзе оценил события в Тбилиси

Глава грузинской столицы заверил общественность, что все виновники беспорядков в Тбилиси понесут ответственность перед законом

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Все формы насилия недопустимы вне зависимости от того, против кого они направлены, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя произошедшие беспорядки в столице.

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, когда противники ЛГБТ-сообщества пытались помешать мероприятию "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них – работники СМИ. Среди них был оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарва, который скончался на шестой день после избиения.

"Насилие, агрессия, оскорбления и, в целом, тот антагонизм, возникший в последние месяцы среди разных политически настроенных людей, неприемлемы. Нужно больше любви, больше уважения. Насилие бывает не только физическим, но и психологическим. Для меня, как для рядового гражданина, насилие, действия или заявления, поощряющие насилие, неприемлемы. Над этим все должны задуматься", – заявил Каладзе.

По его словам, все виновные обязательно будут наказаны по всей строгости закона.

"Полиция делала все, чтобы защитить безопасность людей. Учитывая, что на разных локациях было много людей, то несчастье, которое мы увидели, происходило по всей стране. За этим последует соответствующее реагирование", – подчеркнул Каладзе.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром 11 июля в собственной квартире. За шесть дней до этого он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. За день до смерти Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как рассказала журналист "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

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